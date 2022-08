A murit Gene LeBell, unul dintre cei mai importanți oameni din istoria MMA-ului. A fost amic cu Bruce Lee și antrenor al lui Chuck Norris

de Alexandru GANCI

Pe 9 august 2022 s-a stins, la 89 de ani, părintele MMA-ului.

Gene LeBell a fost o personalitate uriașă, care a reușit să atingă tot ce însemană arte marțiale.

A jucat în mai mult de 1000 de filme, a publicat 12 cărți, a fost bun prieten cu Bruce Lee, pe care l-a învățat judo și shoot wrestling, a fost antrenorul de judo al lui Chuck Norris, a fost prieten bun cu Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson si Roddy Pipper, iar in ultima perioada a antrenat-o pe Ronda Rousey, in primele sale meciuri din UFC. Ronda il numea pe Gene “bunicul invincibil”.

Gene LeBell a luptat în primul meci de MMA

Gene LeBell a luptat în 1963 în primul meci de MMA din istorie împotriva boxerului Milo Savage, moment care a dus la nașterea unei noi discipline de luptă și a unui sport nou.

Gene LeBell a fost primul om care a combinat elemente de pro wrestling și de luptă reală, având un rol exrem de important în modul în care s-a dezvoltat MMA-ul.

Nu întâmplător, atât super starurile din pro wrestling, cât și campionii de MMA îl consideră pe Judo Gene LeBell drept părintele spiritual al disciplinelor practicate.

De la LeBell lock-ul lui Daniel Brian, de la armbar-urile Rondei Rousey si promo-urile agresive ale lui Chael Sonnen sau Conor McGregor, si pana la modul in care sunt filmate scenele de actiune din John Wick, in tot ce vedem in acest moment in UFC, WWE sau Hollywood exista amprenta geniala a lui Gene LeBell.

Lumea sportului si cea a filmului sunt mult mai triste si mai lipsite de stralucire dupa stingerea sa.