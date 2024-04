Legendarul Akebono Taro, primul yokozuna (cel mai înalt titlu din sumo) din istorie născut în afara Japoniei, a murit la 54 de ani din cauza unui infarct.

Născut în Hawaii, SUA, Chadwick Haheo Rowan a jucat baschet în tinerețe, când a și primit o bursă pentru a practica acest sport, dar în cele din urmă a scris istorie în sumo.

Devenit yokozuna în 1993 și naturalizat japonez în 1996, el s-a retras în 2001, după o carieră care a cuprins, în afară de sumo, kickboxing și MMA.

În cei opt ani în care a deținut titlul de yokozuna, Akebono a câștigat opt campionate în fața rivalilor japonezi Takanohana Koji sau Wakanohana Masaru.

El rămâne în istorie și ca unul dintre cei mai înalți și mai grei luptători de sumo, cu 2,03 metri și 233 de kilograme.

