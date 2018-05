A castigat mondialul si s-a dus GOL PUSCA la conferinta de presa! Moment INCREDIBIL

Mark Williams a produs una dintre cele mai mari surprize din ultimii 20 de ani in snooker dupa ce a castigat Campionatul Mondial de la Sheffield!

Williams, 43 de ani, a devenit cel mai in varsta campion mondial din 1978 incoace. Galezul, locul 21 in lume, mai avea doua titluri, castigate in 2000 si 2003.

Williams a promis ca va merge dezbracat in fata presei in cazul in care va castiga marele trofeu la Crucible. S-a tinut de cuvant. Williams l-a invins cu 18-16 in finala pe John Higgins.