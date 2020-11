A avut lumea la picioare, dar pandemia l-a "uscat" de bani. Campionul care s-a apucat de livrat mancare

Pentru a-si intretine familia, un campion olimpic din 2012 s-a angajat la o firma de curierat si livreaza mancare clientilor.

Lista de performante si de medalii ale venezueleanului Ruben Limardo Gascon (35 de ani) e una absolut impresionanta, culminand cu doua titluri de campion mondial (2013 si 2018) si o victorie la Olimpiada de la Londra din 2012 in proba individuala de spada.

Traind de multi ani in Polonia, Ruben si-a reprezentat insa in marile competitii tara de origine, fiind unul dintre putinii sportivi din Venezuela care au dominat lumea. Din pacate, statul sud-american, unul extrem de sarac, nu i-a putut oferi linistea financiara de care avea nevoie.

Limardo Gascon nu s-a retras din sport (fiind calificat si la Olmpiada de anul viitor), dar lipsa turneelor din ultimul an, cauzata de pandemia cu coronavirus, si-au spus cuvantul asupra veniturilor sale.

Ca urmare, impreuna cu alti colegi aflati in aceeasi situatie, campionul mondial si olimpic n-a ezitat sa-si caute un loc de munca la Lodz, orasul polonez in care locuieste. Asa s-a ajuns sa accepte oferta salariala a unei firme de curierat care livreaza mancare si sa strabata in fiecare zi, cu bicicleta, aproximativ 50 de kilometri, in schimbul a 100 de euro pe saptamana.