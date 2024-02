Top Class! Horațiu Moldovan, paradă spectaculoasă la antrenamentul lui Atletico

Duminică după-amiază, Atletico Madrid a susținut un antrenament cu câteva ore înainte de meciul cu Real Madrid din etapa #23 din primul eșalon al Spaniei de la ora 22:00.

Horațiu Moldovan a avut o evoluție solidă la antrenamente, iar camerele au captat și o intervenție superbă a fostului goalkeeper de la Rapid București.

Horatiu Moldovan shows some of his quality in training with Atletico. Waiting for an opportunity to do so in an official match. Not tonight against Real, of course. Just wait and see.

