Zidane, conflict deschis cu un jucator de la Real Madrid! "Nu il foloseam nici daca aveam patru schimbari!" Replica fotbalistului!

Sezonul s-a incheiat dezastruos pentru Real Madrid. Elevii lui Zinedine Zidane au fost invinsi de Real Betis pe Santiago Bernabeu, scor 0-2. Madrilenii termina stagiunea 2018/19 pe locul trei in campionat si fara vreun trofeu castigat.

Zidane a fost adus la Real pentru a pregati formatia pentru sezonul urmator, iar o parte din jucatorii de acum vor parasi echipa in vara. "Zizou" l-a pus si pe Gareth Bale pe aceasta lista, insa galezul nu vrea sa plece.

"Chiar daca astazi as fi avut patru schimbari, tot nu l-as fi introdus in teren", a spus antrenorul francez la conferinta de presa.

Gareth Bale nu a ezitat si i-a oferit imediat un raspuns lui Zidane: "Mai am trei an de contract. Daca vor sa ma dea afara, va trebui sa primesc 17 milioane de euro pe an. Altfel, o sa raman. Nu conteaza daca intru sau nu in teren, pot sa joc si golf", a replicat galezul.

Gareth Bale was an unused sub as Real Madrid lost 2-0 at home to Betis today...

And Zidane has stuck the boot in ????

It looks like the Welshman has played his last game for Los Blancos. pic.twitter.com/5nLHS6jhMO