Zidane a pus ochii pe un SUPER atacant si incearca sa i-l fure de sub nas Barcelonei: antrenorul l-a contactat personal

Zinedine Zidane profita de timpul liber si a inceput sa negocieze transferurile Realului din vara.

Zidane l-a contactat personal pe Pierre Emerick-Aubameyang pentru a-i aduce la cunostinta ca il doreste la Real Madrid din vara, anunta cei de la express.co.uk.

"Galacticii" iau in calcul varianta Aubameyang ca optiune secunda, in cazul in care Erling Haaland (Borussia Dortmund) nu va putea fi adus pe Santiago Bernabeu in acest an.

Aubameyang (30 de ani) mai are contract cu Arsenal pana in vara lui 2021, iar "tunarii" se zbat sa il convinga sa accepte prelungirea.

20 de goluri si un assist are Aubameyang pentru Arsenal in acest sezon. Gabonezul a ajuns pe Emirates in ianuarie 2018, iar de atunci a reusit 61 de goluri si 13 pase decisive, in 97 de aparitii pentru "tunari.

Aubameyang este dorit cu insistenta si de Barcelona.