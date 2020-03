Isi DONEAZA stadionul pentru lupta impotriva coronavirusului! Anunt de ultima ora al lui Real Madrid

Santiago Bernabeu devine 'baza de razboi' pe timp de pandemie.

Spania a ajuns la 4145 de decese provocate de coronavirus. In total, peste 55 000 de oameni au fost infectati.

Real se implica in eforturile autoritatilor de stopare a virusului. Stadionul va fi folosit ca centru de depozitare pentru materialele donate in diverse campanii. Clubul s-a implicat si in distributia acestora catre personalul medical.

Doar italia are mai multe decese inregistrate la nivel mondial decat Spania. Italienii au ajuns la 8215 pierderi de vieti dupa o noua zi neagra, cu 712 decese.

"Santiago Bernabeu va oferi spatiu pentru stocarea donatiilor de echipamente medicale necesare in lupta contra pandemiei. Acestea vor ajunge la autoritatile sanitare conduse de guvernul spaniol, astfel incat ele sa fie distribuite in cel mai eficient mod posibil. Real Madrid va permite organizatiilor sau companiilor, in special celor din domeniul sportiv, sa doneze prin intermediul clubului bani sau materiale sanitare, care vor ajunge la Ministerul Sanatatii", anunta Real intr-un comunicat.