Jurgen Klopp, la FC Barcelona?! Anunțul catalanilor

Neamțul a anunțat însă că la finele actualei stagiuni va părăsi funcția de principal a echipei din Merseyside, din cauza faptului că se simte obosit și că vrea să ia o pauză de la fotbal.

După Jurgen Klopp, și Xavi Hernandez, tehnicianul celor de la FC Barcelona, și-a anunțat plecarea la finalul acestui sezon, iar în online fanii catalani au tot scris că și-l doresc pe antrenorul neamț pe banca tehnică.

Deco, directorul sportiv al Barcei, a vorbit despre posibila mutare a lui Jurgen Klopp pe banca echipei din La Liga. Fostul jucător a subliniat cât de bun e neamțul ca antrenor, însă nu crede că e un moment potrivit să vorbească despre instalarea sa.

”Klopp e un antrenor de top, dar nu cred că e momentul potrivit să vorbim despre asta. Avem multe opțiuni. Vom discuta mai târziu despre viitorul antrenor principal”, a spus Deco pentru La Vanguardia, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???? Barça director Deco on Jurgen Klopp as new candidate for the job.

“Klopp is a top coach, but I don’t think this is the moment to speak about it”.

“We have many options; the future head coach will be discussed later”, told La Vanguardia. pic.twitter.com/R1p5OSTBqe