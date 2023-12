Premier League a anunțat astăzi numele celor care au câștigat premiile pentru antrenorul lunii și jucătorul lunii noiembrie.

”Manager of the Month” este Erik ten Hag, controversatul antrenor al lui Manchester United, iar ”Player of the Month” este nimeni altul decât gafeurul de meserie Harry Maguire, fundașul echipei de pe ”Old Trafford”, locul 6 în Premier League.

Three wins without conceding ???? Your @BarclaysFooty Manager of the Month is Erik ten Hag ????@ManUtd | #PLAwards pic.twitter.com/dAfBa1OyXG — Premier League (@premierleague) December 8, 2023

3 games, 3 clean sheets. Harry Maguire is the @premierleague Player of the Month for November! #PL #FC24 pic.twitter.com/HBDSG3fysw — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) December 8, 2023

Meritul celor doi este acela că au bifat în noiembrie trei victorii consecutive în campionat, fără gol primit: 1-0 la Fulham, 1-0 cu Luton și 3-0 la Everton.

Dacî în Premier League lucrurile au mers brici în noiembrie, în celelalte competiții Manchester United a fost praf luna trecută: 0-3 cu Newcastle United și eliminare în Cupa Ligii Angliei, 3-4 cu FC Copenhaga și 3-3 acasă cu Galatasaray Istanbul în Champions League.