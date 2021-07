FOTO | Varane și-a luat rămas bun de la foștii colegi și de la fanii lui Real: "A fost o călătorie incredibilă!"

Din articol Și Real Madrid a anunțat despărțirea, pe rețelele de socializare

Real Madrid și-a pierdut ambii fundași centrali titulari în această vară.

Sergio Ramos și Raphael Varane au plecat de la echipă, la PSG, respectiv Manchester United. Astfel, Real va trebui să gasească soluții pentru compartimentul defensiv, acolo unde stă foarte prost.

Raphael Varane a câștigat 4 trofee Champions League cu Real Madrid, jucând în peste 360 de meciuri pentru galactici. Cariera s-a va continua, la Manchester United. El și-a anunțat despărțirea pe Instagram.

"Ultimele zile au fost încărcate cu multe emoții, sentimente pe care acum vreau să le împărtășesc cu voi toți. După 10 ani incredibili și minunați la Real Madrid, un club pe care îl voi purta mereu în inimă, a venit ziua în care trebuie să spun "La revedere". De când am venit în 2011, împreună am depășit toate așteptările și am reușit lucruri la care nu am putut visa niciodată. Aș vrea să le mulțumesc tuturor antrenorilor și oamenilor care lucrează sau au lucrat la club și pentru tot ce au făcut pentru mine.

Multe mulțumiri fanilor madrileni care mi-au oferit mereu multă afecțiune, iar prin faptul că au fost exigenți m-au împins spre a da ce am mai bun și să lupt pentru orice succes. Am avut onoarea să împart un vestiar cu cei mai buni jucători din lume. Victorii fără număr și un moment pe care nu-l voi uita niciodată, La Decima. Realizez că a fost un mare privilegiu să pot experimenta atâtea momente speciale.

În final, aș vrea să le mulțumesc tuturor spaniolilor și în special celor din Madrid, unde au fost născuți cei doi copii ai mei. Țara aceasta va fi mereu specială pentru mine. A fost o călătorie incredibilă. Plec cu senzația că am dat totul și nu voi schimba nimic în această poveste a noastră. Un nou capitol începe", a scris Varane pe Instagram.

De asemenea, acesta și-a luat la revedere de la foștii săi colegi, dar și de la președintele Florentino Perez.

