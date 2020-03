Un jucator chinez din La Liga are coronavirus! I-a marcat Barcelonei in derby-ul din acest an, iar acum a fost testat pozitiv

Un jucator de la Espanyol a fost infectat cu Covid-19.

Wu Lei (28 de ani) este jucatorul lui Espanyol si a fost testat pozitiv cu Covid-19. Fotbalistul este primul jucator chinez din La Liga care se infecteaza cu coronavirus.

Espanyol a confirmat ca are sase cazuri de Covid-19 in echipa, primul fotbalist al carui nume s-a aflat fiind Leandro Cabrera (28 de ani). Al doilea de pe lista este Wu Lei, iar identitatea celorlalti patru nu a fost inca dezvaluita.

Wu Lei a marcat in poarta Barcelonei, in derby-ul de pe 4 ianuarie, cand Espanyol a reusit sa scoata o remiza pe teren propriu, scor 2-2. Atacantul chinez a marcat golul egalizator in minutul 88.

"A acuzat simptome usoare si se afla sub tratament medical", a anuntat federatia de la Beijing.