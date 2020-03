Alerta la Madrid! Florentino Perez, suspect de coronavirus! Ce s-a intamplat

Presedintele lui Real Madrid ar putea fi afectat de Covid-19.

Vicepresedintele clubului brazilian Flamengo, Mauricio Gomes de Mattos, a fost infectat cu coronavirus. Oficialul s-a intalnit in Spania cu presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez si cu directorul sportiv al Barcelonei, Eric Abidal. Intalnirea a avut loc pe 28 februarie. Real Madrid si Flamengo sunt in relatii bune, dupa ce madrilenii i-au cumparat pe Vinicius si Reinier.

Dupa vizita in Spania, Mattos a calatorit cu echipa in Columbia pentru a urmari confruntarea din Cupa Libertadores. Acesta a intrat in contact cu majoritatea fotbalistilor de la Flamengo.

Mauricio Gomes de Mattos, vicepresidente del Flamengo, ha dado positivo por coronavirus. El directivo viajó recientemente a España y visitó el Santiago Bernabéu acompañado de Florentino Pérez. pic.twitter.com/QcyAEpKffo — Real Gómez (@RealGomezRM) March 14, 2020