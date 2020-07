"Uitati-va la el..." Unai Emery prins in 'OFFSIDE' in timpul prezentarii la Villareal! Ce detaliu au observat fanii

Unai Emery a revenit in antrenorat dupa o experienta esuata la Arsenal.

Managerul spaniol Unai Emery are in palmares trei trofee Europa League castigate cu FC Sevilla in ani consecutivi, intre 2014 si 2016. La acest aspect s-au gandit si cei de la Villareal cand l-au ales in rolul de manager, dupa plecarea lui Javier Calleja. Emery a semnat cu 'submarinul galben' pentru trei sezoane, iar la prima poza facuta in noul sau birou si postata de club pe pagina de Twitter, antrenorul a starnit amuzamentul fanilor.

First day in the office! ???????? pic.twitter.com/cyOA43vQN9 — Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) July 28, 2020

"Mult noroc Unai, dar nu te ajuti deloc singur, oamenii or sa rada acum ca tii pixul asa, desi are capacul pus", "Omul a uitat capacul pus", "Uitati-va cum incearca sa scrie cu capacul pus!", au comentat suporterii la postarea clubului spaniol.