Renaste 'SUBMARINUL GALBEN'! Villareal isi aduce un SUPER-ANTRENOR si vrea sa cucereasca Europa League! Cine este VEDETA care fuge de el! 

Javier Calleja a calificat-o pe Villareal in Europa League, dar va fi schimbat cu un manager trecut pe la Arsenal si PSG!

Villareal a reusit un sezon excelent in La Liga, incheiat cu o clasare pe locul 5. Aceasta pozitie este una care garanteaza participarea in grupele Europa League, iar conducatorii clubului vor sa profite de oportunitate si tintesc cucerirea trofeului in editia viitoare.

Pentru ca tentativa lor sa aiba sanse de reusita, cei de la Villareal au decis sa ii ofere postul de antrenor lui Unai Emery, anunta Marca. Fostul manager al lui Arsenal este un adevarat expert in ceea ce priveste cea de-a doua competitie europeana ca importanta. Emery a castigat de trei ori competitia pe cand era antrenor la FC Sevilla, intre 2014 si 2016!

De asemenea, spaniolul a dus-o si pe Arsenal in finala precedenta a Europa League, insa tunarii au fost surclasati de rivalii de la Chelsea cu scorul de 4-1.

Emery le-a mai pregatit si pe Lorca, Almeria, Spartak Moscova si PSG. Cu PSG, a cucerit un titlu de campion in Franta, doua Cupe, doua Cupe ale Ligii si doua Supercupe.

In acelasi timp, vedeta Santi Cazorla, care a inscris 11 goluri si a oferit 10 pase decisive in acest sezon, a decis sa nu mai ramana la Villareal! Spaniolul de 35 de ani pleaca la Al-Sadd, clubul pregatit de Xavi in Qatar. Fanii speculeaza ca decizia lui Santi Cazorla este corelata cu numirea lui Emery. Cazorla a plecat si de la Arsenal chiar dupa numirea spaniolului.