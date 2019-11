TRANSFER NEBUN pregatit de Real: 120 de milioane de euro si un jucator la schimb pentru noua senzatie a Europei! In locul sau e asteptat un pusti cu origini romane

Real Madrid pregateste o oferta spectaculoasa pentru unul dintre cei mai buni tineri jucatori ai Europei.

Potrivit presei spaniole, Real Madrid pregateste o oferta de 120 de milioane de euro si un jucator la schimb pentru Jadon Sancho. Jucatorul Borussiei se afla si pe lista altor granzi ai Europei. PSG, Liverpool, Manchester United sau Barcelona l-au vizat pe Sancho, insa pana acum niciunul dintre aceste cluburi nu a facut un pas concret in sensul unui eventual transfer.

Sancho este jucatorul dorit in mod special de Zinedine Zidane pentru perioada de mercato din iarna, fapt ce ar putea accelara tratativele. Borussia Dortmund a anuntat deja ca nu este dispusa sa renunte la atacantul in varsta de 19 ani pentru mai putin de 100 de milioane de euro.

Cum oferta vehiculata de presa spaniola este una mai mare, este de asteptat ca negocierile sa inceapa imediat ce se va deschide perioada de transferuri. Borussia are pregatit planul de rezerva si din vara intentioneaza sa-l aduca pe Karim Adeyemi, un jucator in varsta de 17 ani de la Red Bull Salzburg. Adeyemi are 17 ani si are origini romanesti: tatal sau este nigerian, iar mama e romanca.