Trădare! Liber de contract de șapte luni, Isco a făcut vizita medicală și semnează

Numele spaniolului a fost asociat cu mai multe echipe de top, dar aceast a rămas fără echipă. Acum, după ce a jucat patru luni la Sevilla, Isco este aproape de a semna cu marea rivală a andaluzilor.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Isco s-a înțeles cu Betis Sevilla pentru un contract valabil pentru un sezon. Mijlocașul a fost dorit de Manuel Pellegrini la noua sa echipă.

Isco a făcut deja prima parte a vizitei medicale și, în scurt timp, va fi prezentat la Betis.

