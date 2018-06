Sergio Ramos, DECISIV in alegerea noului antrenor de la Real Madrid! Ce s-a intamplat astazi, inainte de anuntul oficial

Julen Lopetegui a fost ales ca inlocuitor al lui Zinedine Zidane! El o va prelua pe Real Madrid dupa Campionatul Mondial.

Florentino Perez l-a ales pe Julen Lopetegui pentru banca lui Real Madrid in urmatorii 3 ani - conform celor de la Marca, alegerea a fost facuta de Perez dupa ce s-a dovedit ca nu il va putea aduce in aceasta vara pe Mauricio Pochettino de la Tottenham.

Nici varianta Lopetegui nu a fost una la indemana in conditiile in care acesta a semnat pe 22 mai un nou contract cu Federatia din Spania. Insa presedintele Federatiei, Luis Rubiales, si-a dat acceptul ca acel contract sa nu mai fie luat in considerare, avand insa o singura solicitare: ca negocierile dintre Lopetegui si oficialii Realului sa nu interfereze cu programul echipei nationale.

Cei de la Real Madrid au fost de acord iar negocierile s-au finalizat rapid, fara ca acest lucru sa fie aflat in presa. Ajuns pe banca nationalei in 2016 dupa retragerea lui Vicente del Bosque si si-a castigat respectul vestiarului nationalei, acesta fiind unul dintre principalele argumente ce l-au convins pe Florentino Perez in a lua aceasta decizie. De asemenea, capitanul nationalei si al celor de la Real Madrid, Sergio Ramos, a avut un rol vital - el i-a oferit toate informatiile necesare lui Florentino Perez iar acesta l-a oferta pe Lopetegui. Acesta a acceptat in ciuda faptului ca este constient ca va urma o perioada dificila la club dupa 3 Ligi ale Campionilor consecutive si un lot in care vedetele au depasit varsta de 30 de ani.