CRIZA la Madrid?! Real, remiza chinuita cu Sociedad in campionat! Echipa lui Zidane, pe locul trei in clasament inainte de derby-ul cu Atletico

Real Madrid s-a incurcat pe teren propriu cu Real Sociedad intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 25 din La Liga.

Echipa lui Zidane a remizat pe teren propriu cu Real Sociedad, 1-1, datorita unui gol marcat de Vinicius JR. in finalul meciului. Portu a deschis scorul in minutul 55, dupa o eroare in apararea lui Real, iar oaspetii au mai avut ocazii prin Alexander Isak.

Astfel, madrilenii se distanteaza de liderul Atletico la 5 puncte, iar marea rivala Barcelona, ramane pe locul doi in clasament.

Liderul Atletico are 58 de puncte stranse, in timp ce rivalele Barcelona si Real au cate 53 de puncte, dupa 25 de partide jucate, iar echipa lui Simeone are si un meci mai putin disputat. Pentru Real Madrid urmeaza derby-ul cu Atletico de pe Wanda Metropolitano, sansa pentru a reduce diferenta din clasament, in timp ce Barcelona se va deplasa pe terenul celor de la Osasuna, pe care in tur i-au invins cu 4-0.

Real Madrid a invins-o pe Atletico in meciul tur, cu 2-0, prin golul lui Casemiro si autogolul lui Oblak.