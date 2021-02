Atletico Madrid - Chelsea, primul meci cu VAR din Bucuresti! Care au fost precedenetele meciuri din Romania unde a fost utilizat arbitrajul video

Atletico Madrid - Chelsea a fost meciul din fazele eliminatorii UEFA Champions League care s-a jucat pe Arena Nationala.

Partida a beneficiat de arbitraj video, iar astfel acesta a fost primul meci jucat in Bucuresti unde s-a utilizat VAR-ul. Premiera a avut loc la Cluj, cand CFR a jucat contra Slaviei Praga in play-off-ului UEFA Champions League. Partida a avut loc pe 20 august 2019, iar "feroviarii" au fost invinsi cu 0-1. In retur, Slavia s-a impus cu 1-0.

Al doilea meci a fost tot acasa la CFR, in turul 16-imilor Europa League. Ardelenii au jucat impotriva Sevillei. Merciul s-a jucat pe 20 februerie 2020, iar scorul a fost 1-1. In retur, CFR a remizat cu spaniolii, insa sistemul VAR i-a anulat un gol CFR-ului. Paun reusise sa trimita mingea in poarta, dar arbitrajul video a anulat golul dupa un hent la Lacina Traore.