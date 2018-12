E GATA! Primul jucator care si-a anuntat plecarea de la Barcelona in iarna! Unde va ajunge

Nemultumit de statutul sau pe Camp Nou, Denis Suarez a anuntat ca vrea sa plece in iarna.

Denis Suarez o va parasi pe Barcelona in pauza de iarna din cauza putinelor minute jucate in acest sezon. Valverde nu se bazeaza pe mijlocas, pe care l-a folosit doar in situatii extreme cand mai multi jucatori au fost accidentati si suspendati.

Suarez i-a anuntat pe reprezentantii sai ca vrea sa joace in Premier League, acolo unde este dorit de Arsenal si Chelsea. Marca scrie ca au existat chiar si cateva contacte in ultima perioada , iar jucatorul va alege in final unul dintre cele doua cluburi. El ar prefera sa se mute la Londra.

Denis Suarez a jucat la Manchester City inainte sa ajunga la Villarreal, iar apoi la Barcelona. si valencia il vrea pe Suarez, insa nu poate concura cu ofertele din Premier League, mai scrie sursa citata.