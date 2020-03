Revolutie TOTALA in La Liga! Oficialii vor sa faca o runda de 'Boxing Day' si sa schimbe data de inceput a noului sezon 

Pandemia de coronavirus a pus stop pe fotbal in majoritatea campionatelor europene.

La Liga si Asociatia Fotbalistilor din Spania incearca sa gaseasca o solutie pentru a rezolva situatia creata de pandemia de coronavirus. Sindiatul si oficialii fotbalului spaniol au organizat diferite intalniri, iar in ultima au luat in calcul ideea de a organiza 'Boxing Day'.

Adica, sa organizeze o etapa de Craciun pe modelul din Premier League, atunci cand in mod normal, fotbalistii spanioli au vacanta. Aceasta optiune va fi studiata de catre oficiali.

O alta optiune ar fi ca sezonul 2020-2021 sa inceapa in luna septembrie, in cazul in care campionatul nu poate fi reluat la jumatatea lui mai. Ambele institutii cauta diferite scenarii posibile si sa ajunga la o solutie impreuna cu Federatia de fotbal.

Dorinta comuna este ca toate competitile sa se incheie, cand se poate si ca echipele promovate, echipele retrogradate si locurile pentru cupele europene sa fie obtinute pe teren.