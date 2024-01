În 2008, FCSB îl transfera de la Murcia pe Abel Gómez Moreno, în schimbul a 200.000 de euro. Gómez era mijlocaș central, avea 26 de ani și evoluase pentru Sevilla și Málaga, la echipele secunde ale celor două cluburi.

Adus la București de fostul internațional Adrian Ilie, pe atunci angajat de Becali la FCSB, Abel Gómez nu s-a impus în România. A rămas la FCSB doar șase luni, perioadă în care a adunat doar două apariții pentru club! În total, 72 de minute: 61 cu Pandurii (1-0) și alte 11 cu Farul (4-1).

Abel Gómez, dezamăgit de FCSB: „Nici măcar nu m-au trecut pe lista de UCL!”

Spaniolul, născut la Sevilla, nu a prins lotul FCSB-ului pentru Champions League, deși tocmai așa fusese ademenit să vină în România. „Am avut o oportunitate, am riscat, dar lucrurile n-au ieșit cum am vrut”, spunea Abel Gómez în Marca.

Întors în Spania, mijlocașul a revenit la forma de dinaintea transferului în România. În următorii ani, a jucat la formații precum Xerez, Granada, Córdoba sau Cádiz. „M-am dus în România pregătit de ce e mai rău. Aveam obiectiv să iau titlul și să joc în Champions League, dar nici măcar nu am fost trecut pe lista de UCL.

Se pare că patronul nu m-a plăcut deloc. Totul a început să meargă rău după ce a plecat Adrian Ilie, cel care m-a adus acolo”, declara Gómez, peste ani, în presa din Spania.

După alte experiențe pe final de carieră, la Lorca, Murcia și Sanluqueño, Abel Gómez s-a retras în 2019, cu un palmares decent. Printre altele, a strâns 101 meciuri în La Liga, unde a marcat șase goluri.

Abel Gómez se bate pentru încă o promovare cu cel mai vechi club din Spania

Imediat după retragere, a fost numit antrenor principal la Sanluqueño, ultimul club pentru care a evoluat ca jucător, și a salvat echipa de la retrogradare. În martie 2021 a mers la Rayo Majadahonda, iar în iunie 2022 a ajuns la cel mai vechi club din Spania, Recreativo de Huelva, fondat în 1889.

Mult schimbat față de perioada când era jucător (VEZI GALERIE FOTO), Abel Gómez a găsit-o pe Huelva în a patra ligă și a promovat-o imediat în a treia divizie. În acest an, Recreativo este în Grupa 2 din Primera Federación, într-o serie cu nume grele ca Málaga, Castellón sau Córdoba. Totuși, Huelva e pe locul 5 și visează la o nouă promovare, de această dată în Segunda División.

Recreativo a început 2024 în forță, cu o victorie, 3-2 la Algeciras, și are deja trei succese consecutive în campionat. În 2023, echipa lui Abel Gómez nu a pierdut decât șase meciuri din 40 disputate.

„Nu am vorbit despre promovare sau play-off în vestiar, pentru că mai sunt multe meciuri. Încă nu are sens. E adevărat, am făcut multe lucruri bune în această jumătate de sezon. Vom continua să muncim ca până acum, ca să fim o echipă și mai bună în a doua parte a campionatului”, declara antrenorul spaniol, la finalul lui 2023, într-un interviu pentru Huelva Información.