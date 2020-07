Setien si declaratiile care te lasa MASCA: "Ma simt sprijinit de vestiar!" Motivul HALUCINANT pentru care l-a umilit pe Griezmann, bagandu-l pe teren pentru 5 minute

Barcelona a remizat pe teren propriu cu Atletico Madrid, 2-2.

Trei din cele patru goluri ale meciului au fost marcate din penalty. Diego Costa a fost singurul care a inscris din actiune, insa a facut-o in propria poarta si a dus-o pe Barcelona in avantaj.

Avantajul catalanilor nu a tinut mult, dupa ce Vidal a facut un fault absurd in careu iar madrilenii au primit penalty, pe care Costa l-a ratat, insa a fost executat din nou din cauza ca Ter Stegen depasise linia portii. Saul a reusit sa egaleze, invingandu-l pe portarul neamt fara probleme.

Leo Messi a inscris golul 700 din penalty, cu o Paneka superba trimisa peste Oblak. Acelasi Saul a egalat tot din penalty.

Barcelona a ajuns la a doua remiza consecutiva, dupa cea de la Celta, cu un joc extrem de plafonat, fara sa creeze un real pericol la poarta lui Atletico in cele 90 de minute, insa antrenorul Quique Setien socheaza cu declaratiile sale.

"Nu plec in totalitate satisfacut, deoarece imi place sa castig, insa sunt multumit de jucatori, ne-am prezentat extrem de bine, insa ne-a lipsit finalizarea. Sunt multumit de prestatia lor, insa nemultumit de rezultat", a spus Setien la finalul meciului.

Dupa declaratiile lui Suarez in care il ataca si imaginile din meciul cu Celta in care Messi il ignora pe secundul sau, Eder Sarabia, Setien a comentat: "Da, ma simt sprijinit de vestiar, in mod clar!".

Antoine Griezmann este unul dintre jucatorii sacrificati de Setien si uitat pe banca de rezerve in ultimele doua meciuri. In meciul cu Celta, a fost introdus pe teren cu 10 minute inainte de final, iar aseara, antrenorul l-a bagat cu 5 minute inainte de incheierea meciului.

Setien a avut o explicatie si pentru minutele putine pe care le-a primit francezul.

"Nu este normal sa intre pe teren cu atat de putin timp ramas si este un lucru dur pentru un jucator de nivelul sau, insa circumstantele m-au obligat. Cei care erau pe teren jucau bine. Nu imi voi cere scuze, insa voi vorbi cu el", a spus Setien.

Intrebat de absenta din teren a fostului sau jucator, Griezmann, Diego Simeone a oferit un raspuns vehement: "Fara cuvinte!".