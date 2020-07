Setien da CARTILE PE FATA! Ce spune antrenorul Barcelonei despre demiterea sa si cum a comentat EXPLOZIA DE NERVI a lui Messi 

Situatia de la Barcelona este extrem de tensionata dupa ce catalanii au pierdut titlul in fata lui Real Madrid.

Dupa infrangerea cu Osasuna, capitanul catalanilor Leo Messi a vorbit despre forma extrem de slaba in care se gaseste echipa si modul in care a decurs tot sezonul. Argentinianul a ridicat un semnal de alarma si pentru meciul cu Napoli din Champions League.

Quique Setien a vorbit despre declaratiile lui Messi la conferinta de presa dinaintea meciului cu Alaves. Antrenorul Barcelonei a vorbit si despre posibilitatea de a-si da demisia.

"Sunt lucruri cu care suntem de acord eu si Messi, altele cu care nu suntem, insa este normal. Are toate motivele, daca jucam atat de slab ca in unele meciuri, nu avem sanse, insa am avut si momente bune. Suntem cu totii constienti ca trebuie sa devenim mai buni, sa fim mai consistenti si mai fiabili. Daca reusim sa jucam ca in meciul cu Villareal, unde aproape totul ne-a iesit bine, am putea reusi in Champions. Daca ne aratam cel mai bun nivel, putem castiga.

Nu ma simt avertizat de cuvintele lui Messi. Toti spunem lucruri care sunt interpretate rau si unele care sunt interpretate bine, asa e viata cotidiana. Nu dau o importanta majora acestui lucru. Avem nevoie de odihna si sa ne limpezim mintea.

In ziua in care am ajuns la echipa am spus ca ma voi bucura pana in ultima zi. Continui sa ma bucur in ciuda circumstantelor si niciodata nu m-am gandit ca asta o sa fie usor. Infrangerea este intotdeauna o optiune pe care trebuie sa o iei in calcul. Nu traiesc nimic din ce nu am trait pana acum. Nu am avut in niciun moment senzatia ca vreau sa plec", a declarat Setien la conferinta de presa.