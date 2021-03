Scandal pe tunel intre conducatorii Sevillei si Messi! Ce i-au strigat starului Barcelonei dupa eliminarea din Cupa

Barcelona s-a calificat in finala Cupei Spaniei dupa 3-0 cu Sevilla!

Catalanii au reusit sa intoarca rezultatul din tur, dupa ce Sevilla castigase pe teren propriu cu 2-0. Dati ca si invinsi, jucatorii lui Koeman au reusit sa se impuna pe Camp Nou si sa isi asigure prezenta in finala.

Dembele a deschis scorul in minutul 12 cu un sut superb din exteriorul careului, iar Pique a trimis meciul in prelungiri cu o lovitura de cap plasata perfect, dupa o centrare buna a lui Griezmann. Braithwaite a inscris golul care a dus-o pe Barcelona intr-o noua finala de Cupa.



Meciul a fost unul tensionat, la fel ca in ultimele intalniri dintre cele doua, iar la final, s-a lasat cu discutii. Conform Cadena SER, la finalul meciului, presedintele Sevillei, Pepe Castro si Monchi, direcctorul sportiv, au coborat pe tunelul spre vestiare, acolo unde se aflau jucatorii Barcelonei.

Cei doi ar fi inceput sa strige catre Leo Messi si Pepe Costa, asistentul catalanilor: "Intotdeauna castigati la fel!"

Capitanul Barcelonei le-a raspuns transant celor doi oficiali de la Sevilla: "Plecati nervosi acasa...", anunta sursa citata.



Nu a fost primul astfel de episod de tensiune intre cele doua cluburi. La meciul din campionat, Monchi l-a facut pe antrenorul Barcelonei 'plangacios', motiv pentru care jucatorii catalanilor au mers sa ii ceara explicatii la finalul meciului din Cupa.