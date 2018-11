S-au implinit 15 ani de la debutul lui Messi la Barcelona! Ce FAZA a putut sa faca la prima atingere! VIDEO

Starul argentinian Lionel Messi sarbatoreste vineri 15 ani de la debutul sau in prima echipa a clubului spaniol de fotbal FC Barcelona, informeaza agentia EFE.

Pe data de 16 noiembrie 2003, cand avea doar 16 ani, Messi a fost introdus pe teren de antrenorul de atunci al Barcelonei, olandezul Frank Rijkaard, in minutul 75 al meciului amical disputat in deplasare cu formatia portugheza FC Porto, pregatita de Jose Mourinho, cu ocazia inaugurarii noului stadion al "Dragonilor".

Lusitanii s-au impus cu scorul de 2-0 in partida respectiva, in fata unei echipe a Barcelonei din care faceau partide Jorquera, Oleguer, Gabri si Sergio Santamaria, iar capitan era Luis Enrique, actualul selectioner al Spaniei.

De atunci, Lionel Messi a disputat 650 de partide pentru FC Barcelona si a inscris 566 de goluri, fiind cel mai bun marcator din toate timpurile al clubului catalan. El a cucerit alaturi de echipa blaugrana 33 de trofee, intre care 9 titluri in Premier League, 4 Ligi ale Campionilor, 3 Cupe Mondiale ale Cluburilor si 3 Supercupe ale Europei.

La nivel individual, argentinianul a obtinut cinci Baloane de Aur, trofeul atribuit celui mai bun fotbalist al planetei (2009, 2010, 2011, 2012, 2015), figurand si anul acesta printre jucatorii nominalizati.

