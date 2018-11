Recordul care-i da batai de cap lui Leo Messi! Ce-i lipseste argentinianului pentru a fi cel mai bun din istorie

Nu e totul usor nici pentru Leo Messi.

Lionel Messi a scris deja istorie in fotbal si este o legenda a acestui sport. Totusi, argentinianul mai are recorduri de batut si bariere de depasit. Unul dintre aceste recorduri este titlul de jucator cu cele mai multe goluri marcate pentru un singur club.

Argentinianul are 566 de goluri marcate in meciurile oficiale in tricoul Barcelonei, ajungand la 77 de goluri distanta fata de cel care conduce detasat topul, Pele. Legendarul Brazilian are 643 de reusite la Santos, echipa la care a jucat 18 sezoane, din 1957 pana 1974).

Messi are nevoie de inca 78 de goluri pentru a-l depasi pe Pele si a deveni cel mai bun marcator din toate timpurile in tricoul unui singur club.

Trebuie avut in vedere faptul ca Leo Messi a reusit sa marcheze peste 50 de goluri pe an din 2010 incoace, astfel ca recordul lui Pele mai pare sa mai aiba putin de trait. Totul depinde de starea de sanatate a argentinianului Barcei.