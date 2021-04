"S-au facut lucrurile foarte rau daca Messi a ajuns asa!" Xavi, crtici dure pentru fosta conducere a Barcelonei! Ce a observat despre starul argentinian

Viitorul lui Leo Messi ramane in aer si este unul dintre cele mai discutate subiecte.

In doua luni, contractul starului argentinian cu Barcelona expira si ar putea pleca liber de contract. PSG ar fi facut deja primul pas in acest sens si i-ar fi oferit o intelegere de nerefuzat din punct de vedere economic. Cu toate astea, Laporta incearca sa il tina pe Leo la club.

Messi a vrut sa plece inca de la finalul sezonului trecut si anuntase conducerea de atunci, care insa s-a impotrivit cu vehementa. Starul Barcelonei a ramas in continuare pe Camp Nou pentru 'a nu rani culubul pe care il iubeste', insa starea sa de spirit era vizibil schimbata.

Fostul sau coechipier, Xavi, a vorbit intr-un interviu pentru Televisio din Catalunya despre Leo Messi, criticand situatia in care a ajuns clubul.

"Faptul ca nu s-a mai simtit fericit in locul pe care il consider clubul vietii mele ma intristeaza si lucrurile trebuie sa fi fost facute foarte rau daca Messi a fost nefericit.

Trebuie sa reusim sa il facem fericit pe Leo, fiindca astfel ai mai multe sanse sa castigi titluri si ca lucrurile sa functioneze. Am avut des impresia ca Leo nu era fericit pe teren, ca se simtea trist si ca suporter, imi pare rau ca nu am reusit sa profitam suficient de ultimii ani. L-am avut pe cel mai bun fotbalist din lume si din istorie si nu am profitat suficient de asta", a spus Xavi citat de cotidianul SPORT.