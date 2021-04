"Nu ma preocupa viitorul lui Messi!" Reactia lui Koeman cand a fost intrebat despre oferta pe care PSG i-ar fi facut-o starului Barcelonei! Ce a spus antrenorul

Viitorul lui Leo Messi este unul dintre cele mai discutate subiecte in presa internationala!

Starul Barcelonei poate pleca liber de contract in vara, si desi catalanii spera sa il convinga sa isi prelungeasca intelegerea, PSG, principala candidata ar fi facut deja primul pas. Dupa cum a anuntat Marcelo Bechler, jurnalistul care a facut si anuntul in legatura cu plecarea lui Neymar la PSG, francezii i-ar fi oferit lui Leo un contract pe doi ani, cu optiune de prelungire.

Ronald Koeman a fost intrebat despre subiect la conferinta de presa dinaintea meciului cu Granada, iar antrenorul Barcelonei, care poate trece pe primul loc in La Liga in cazul unei victorii, a oferit un raspuns transant.

"Nu ma intereseaza zvonurile pentru ca nu stiu daca este adevarat. Asta in primul rand, in al doilea, sper ca Leo sa ramana cu noi. Am spus-o in repetate randuri. Pentru mine, trebuie sa isi incheie cariera aici, insa este o decizie pe care trebuie sa o ia el.

Nu ma preocupa viitorul lui Messi, ma preocupa meciul de maine si sa castigam. Vedem ce se poate intampla la finalul sezonului, insa nu ma preocupa astazi", a spus Koeman la conferinta de presa, citat de Mundo Deportivo.