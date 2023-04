S-a încheiat calvarul! Barcelona se poate baza din nou pe jucătorul care valorează 60 milioane de euro

Internaţionalul francez Ousmane Dembele a revenit în lotul lui FC Barcelona pentru meciul cu Betis Sevilla de sâmbătă, la trei luni după accidentarea la coapsa stângă la sfârşitul lunii ianuarie, a anunţat Barca pe reţelele de socializare, scrie AFP.

"Ne-a fost dor de el. Este cel mai bun fotbalist. Sunt foarte puţini ca el pe lume. Este un jucător cu o viteză nebună, care creează diferenţa. Este logic că ne-a fost atât de dor de el", a reacţionat Xavi vineri într-o conferinţă de presă.

"Vom vedea dacă va fi titular sau nu, dar important este că a revenit", a adăugat Xavi.

Pe 28 ianuarie, în etapa a 19-a, în meciul cu Girona, Dembele a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 25 din cauza durerilor la genunchiului stâng, în urma unui sprint.

Victimă a mai multor accidentări după ce a venit de la Borussia Dortmund în 2017, "ţânţarul" s-a bucurat de încrederea lui Xavi, numit în noiembrie 2021.

G⚽️AL OF THE DAY@dembouz's first Barça goal! #OTD 2018 ???? pic.twitter.com/WKk74qWDtD