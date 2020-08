Jose Callejon este foarte aproape de un transfer la Villarreal.

Conform Sky, Jose Callejon (33 de ani) are sanse foarte mari sa revina in La Liga la Villarreal.

7 sezoane a petrecut la Napoli, echipa pentru care a evoluat in 349 de meciuri, reusind sa inscrie 82 de goluri si sa dea 78 de assist-uri.

Mijlocasul de banda poate reveni in La Liga dupa despartirea de Real Madrid in 2013. In cariera sa, Callejon a mai imbracat tricoul lui Espanyol, Real Madrid B si Real Madrid C.