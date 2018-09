Reusita DE SENZATIE a lui Vinicius! Golul NECRUTATOR marcat de brazilian sub privirile lui Lopetegui | Reactia geniala a antrenorului lui Real

Vinicius e prea bun pentru Castilla, echipa a doua a Realului!

Vinicius Junior a facut din nou spectacol la echipa a doua a Realului, de aceasta data sub privirile lui Julen Lopetegui care l-a urmarit in tribune.

Vinicius a inscris cele doua goluri ale echipei secunde a Realului, Castilla, in remiza inregistrata astazi contra celor de la Atletico B.

Cel de-al doilea gol al brazilianului a fost unul cu adevarat spectaculos! Coechipierii sai nu au gasit drumul spre poarta adversarilor, au intors mingea in afara careului si i-au pasat lui Vinicius, aflat la coltul careului de 16 metri. Vinicius nu a stat pe ganduri, si-a asezat balonul si a sutat necrutator, lasandu-l fara replica pe portarul lui Atletico B.

Reusita de senzatie a venit in minutul 58, sub privirile lui Julen Lopetegui, care nu l-a luat pe brazilian la prima echipa. Antrenorul Realului l-a privit uimit si satisfacut, in acelasi timp, pe Vinicius, comentand golul sau cu cel care l-a insotit la meci.