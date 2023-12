Transfer spectaculos pentru Leonardo Bonucci, la 36 de ani! OUT de la Berlin după 4 luni

Fundașul italian a semnat cu Union pe 1 septembrie, după ce s-a despărțit de Juventus, iar la Berlin a fost întâmpinat cu mult entuziasm. Totuși, Bonucci a jucat destul de puțin la formația din Bundesliga, care a reprezentat Germania inclusiv în grupele UEFA Champions League, iar în ianuarie ar urma să părăsească clubul.

Publicația germană Kicker, care citează Corriere dello Sport, anunță că Bonucci nu s-a adaptat în Germania și îi lipsește foarte mult familia. Pe lângă acest aspect, italianul nu ar fi mulțumit de minutele primite la Union Berlin, iar în ianuarie sunt șanse mari să schimbe echipa.

Sursa citată scrie că Bonucci este dorit de AS Roma, în contextul în care Jose Mourinho caută întăriri în defensivă pentru fereastra de mercato din ianuarie.

Dacă transferul la Roma se va materializa, Bonucci își va trece în CV încă un club uriaș din Italia, după ce anterior a jucat la Inter, AC Milan și Juventus.

Roma need to reinforce their defence and want to buy Bonucci this January ????

Dybala and the rest of the locker room have given their ‘ok’ to bringing him in, according to @AliprandiJacopo

Negotiations are going forward between Bonucci and Roma ???? pic.twitter.com/JvHtMglaVt