Real Madrid poate face încă un transfer pentru o sumă ”simbolică”

După ce s-a înțeles deja cu Kylian Mbappe și Alphonso Davies, fosta campioană a Europei îl poate transfera definitiv și pe Joselu (33 de ani), atacantul împrumutat de la Espanyol la începutul acestui sezon.

Întrebat despre situația sa, vârful a spus că speră să rămână pe ”Santiago Bernabeu” și din sezonul următor.

Real Madrid are o clauză de cumpărare definitivă în contractul cu Espanyol, în valoare de 1,5 milioane de euro, sumă care nu reprezintă o problemă pentru fosta campioană a Europei.

”Sper să rămân la Real Madrid definitiv, să nu mai fiu împrumutat”, a spus Joselu, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

