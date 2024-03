Real Madrid a dat lovitura! Jucătorul și-a dat acordul pentru transfer

După ce s-a înțeles deja cu Kylian Mbappe (25 de ani), pe care majoritatea publicațiilor din străinătate îl dau ca și transferat la Real Madrid după ce contractul său cu PSG se va încheia, fosta campioană a Europei este aproape de a da o nouă lovitură.

Alphonso Davies (23 de ani), jucătorul de bandă stângă al lui Bayern Munchen, și-a dat acordul pentru un transfer pe ”Santiago Bernabeu”, astfel că, în acest moment, rămâne doar ca cele două cluburi să ajungă la un acord cu privire la transferul canadianului, scriu spaniolii de la AS.

Rămâne de văzut care vor fi pretențiile financiare ale celor de la Bayern Munchen, având în vedere că Davies mai are contract până în 2025 cu gruparea bavareză și este unul dintre cei mai bine cotați jucători din lot, cu o valoare de piață de 80 de milioane de euro.

???? Alphonso Davies has decided to join Real Madrid. He's now waiting for the clubs to reach an agreement on the transfer fee.

(Source: @diarioas) pic.twitter.com/5JKGZAjBmb