Real Madrid l-a DESCOPERIT pe "noul Marcelo!" Pe cine vor sa transfere oficialii de pe Bernabeu

Real Madrid doreste sa mai cumpere un fudas lateral stanga, chiar daca ii are in lot pe Ferland Mendy si Marcelo.

Madrilenii l-au descoperit in Portugalia pe "noul Marcelo", care are doar 18 ani. Nuno Mendes este legitimat la Sporting Lisabona si a fost crescut de academia clubului. El a fost promovat la prima echipa in acest sezon, iar acum clubul lui Zidane este interesat de el, potrivit Mundo Deportivo.

Mendes s-a impus rapid la Sporting si are deja 13 partide jucate in toate competiile, reusind sa si inscrie o data. Fundasul este evaluat la 12 milioane de euro, dar ramane de vazut ce suma va dori pentru el fostul club al lui Cristiano Ronaldo.

Ferland Mendy a devenit titular sezonul trecut in locul lui Marcelo, iar brazilianul a prins doar 23 de meciuri pentru Real Madrid. Marcelo mai are contract cu "Los Blancos" pana in 2022.