Real Madrid i-a pregătit cadoul lui Karim Benzema pentru câștigarea Balonului de Aur! 

Karim Benzema (34 ani) a avut un sezon 2021-2022 de excepție. În 46 de meciuri în toate competițiile pentru Real Madrid, atacantul a izbutit să marcheze 44 de goluri, conducându-și echipa către trofeul UEFA Champions League și La Liga.

Karim Benzema are și prima șansă la câștigarea Balonului de Aur. Titlurile de golgheter în campionatul Spaniei, cu 27 de reușite, și UEFA Champions League, cu 15 goluri, au făcut-o pe UEFA să îi înmâneze premiul de „Cel mai bun jucător din Europa”.

Cotractul francezului cu Real Madrid expiră în vara lui 2023. Chiar dacă a început sezonul cu probleme medicale, acesta a marcat 4 goluri în 7 meciuri disputate sub comanda lui Carlo Ancelotti (63 ani) în acest sezon. Iar potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Florentino Perez (75 ani) dorește să-i ofere căpitanului său prelungirea angajamentului până în 2024.

„Real Madrid este pe punctul de a completa înțelegerea cu Karim Benzema pentru a-și extinde contractul până în iunie 2024.

Real preconizează că Benzema va câștiga Balonul de Aur și va celebra incredibilul an cu un nou contract”, este mesajul postat de Fabrizio Romano pe contul oficial de Twitter.

Real Madrid are set to complete the agreement with Karim Benzema to extend his contract until June 2024. ????⚪️ #RealMadrid

Real expect Benzema to be Ballon d’Or winner — also celebrating his incredible year with new contract. pic.twitter.com/HUT0cd0AdZ