Real Madrid, hotărâtă să facă o ofertă pentru Kylian Mbappe! Condiția ca superstarul lui PSG să ajungă pe Santiago Bernabeu

Ademenit de Al-Ittihad cu un salariu de 100 de milioane de euro pe an, plus bonusuri de performanță și exclusivitate pe drepturile de imagine, Karim Benzema (35 ani) nu și-a mai prelungit contractul cu Real Madrid. Astfel, spaniolii sunt în căutarea unui atacant, după ce francezul a plecat de la echipa pregătită de Carlo Ancelotti după 14 sezoane.

Doar că, Real Madrid îl poate înlocui pe Karim Benzema cu unul dintre conaționalii săi. Potrivit jurnalistului Mario Ortega, cel care a anunțat și transferul atacantului central la Al-Ittihad, gruparea de pe Santiago Bernabeu este hotărâtă să-i facă o propunere lui Kylian Mbappe (24 ani) vara viitoare, în cazul în care acesta nu dorește să semneze prelungirea contractului cu PSG.

???? Real Madrid's objective is clear - If Kylian Mbappé doesn't extend his PSG contract, they will position themselves to sign him for FREE next summer.

(Source: @MarioCortegana) pic.twitter.com/kyZUe9wKTS