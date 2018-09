Real Madrid, criticata dur in Spania: "Este o adevarata bataie de joc!" Ce l-a infuriat pe presedintele unei enei echipe

Situatia lui Vinicius Jr nemultumeste alte cluburi din Spania.

Echipa secunda a celor de la Real Madrid, Castilla, urmeaza sa joace in acest weekend impotriva celor de la Cultural Leonesa in Segunda B. Presedintele acestei echipe a criticat dur prezenta lui Vinicius Jr la formatia secunda a campioanei Europei.

Vinicius Jr a impresionat pana acum la Real Madrid Castilla si incearca sa ajunga in primul 11 al echipei mari. "Liga este distrusa de jucatori de clasa mondiala. Vinicius poate sa vina aici sa joace, insa apoi nu va juca impotriva unei rivale directe iar asta este o bataie de joc fata de intreaga competitie" spune Felipe Llamazares, directorul celor de la Cultural Leonesa.

Vinicius mai are de asteptat pana va prinde echipa mare a Realului. Nu se afla in lotul pentru partida cu AS Roma din aceasta seara.