Fosta campioană a Europei l-a transferat pe Joselu (33 de ani), atacantul care a retrogradat cu Espanyol în acest sezon, dar a reușit să-i aducă Spaniei calificarea în finala UEFA Nations League, prin golul său cu Italia (2-1).

”Veteranul” din atacul catalanilor prinde transferul carierei și va pleca de la Espanyol, Real Madrid urmând să plătească trei milioane de euro pentru transferul său.

Cele două părți s-ar fi înțeles pentru un contract până în 2025, notează jurnalistul Nicolo Schira.

???? Done Deal and confirmed! #Joselu to #RealMadrid from #Espanyol for €3M. Contract until 2025. #transfers https://t.co/49D5Lb9qpF