Madrilenii au postat un comunicat oficial în care anunță că l-au transferat pe Jude Bellingham de la Borussia Dortmund și oferă și detalii legate de mutare.

Real Madrid precizează că fotbalistul englez a semnat un contract valabil pe următoarele șase sezoane, urmând să fie prezentat oficial în cursul zilei de joi. Suma de transfer pe care madrilenii o achită este de 103 milioane de euro plus bonusuri. Astfel, Jude Bellingham devine al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului de pe Santiago Bernabeu, după cel al lui Eden Hazard, care a costat 115 milioane de euro.

„Real Madrid și Borussia Dortmund au ajuns la un acord pentru transferul lui Jude Bellingham, care va semna un contract pentru următoarele șase sezoane cu clubul nostru. Mâine, joi, 15 iunie de la 13:00 la Ciudad Real Madrid, va avea loc prezentarea lui Jude Bellingham ca noul jucător al lui Real Madrid. Apoi, Jude Bellingham va apărea în fața presei”, se arată în comunicat.

Cotat la 120 de milioane de euro de site-ul Transfermarkt, Jude Bellingham are la aciv 132 de meciuri oficiale pentru BVB. El a înscris 24 de goluri și a livrat 25 de pase decisive până în acest moment.

În actuala stagiune, Bellingham a marcat de cinci ori și a pasat decisiv în tot atâtea rânduri. El a evoluat în 93% dintre minutele disputate de Borussia în acest sezon.

Thanks for the memories ???????? pic.twitter.com/X8fuKArDhO