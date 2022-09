Reacția lui Xavi cu privire la decizia viitorului jucător al lui Cosmin Olăroiu

Antrenată de Cosmin Olăroiu încă din noiembrie 2021, formația din Emiratele Arabe Unite îl va primi pe Miralem Pjanic la echipă pe finalul perioadei de transferuri.

Plecarea bosniacului, cotat la 9.5 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, a fost anunțată de Fabrizio Romano, jurnalistul sportiv expert în transferuri, care a mai spus că Pjanic va sosi în cel mai scurt timp în Emirate.

Jurnalistul italian l-a citat pe Xavi Hernandez, , antrenorul de pe banca tehnică a Barcelonei, pe rețelele social media, care și-a expus părerea despre despărțirea catalanilor de mijlocașul bosniac.

„Pjanic a decis să ne părăsească pentru a avea mai multe oportunități - el este un jucător profesionist grozav, deci cred că ar avea mai multe șanse aici, dar, fiecare își alege drumul său în viață”, au fost cuvintele lui Xavi, potrivit sursei de mai sus.

Miralem Pjanić, out of Barça squad as he’s set to complete his move to Sharjah FC as revealed yesterday. ???????????? #FCB

Xavi: “Pjanić has decided to leave for more opportunities — he has been a great professional, so I think he had chances here but everyone chooses their own path”. pic.twitter.com/MlmU54R8qA