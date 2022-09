Cosmin Olăroiu dă o lovitură de proporții! Jucătorul de la Barcelona semnează cu echipa antrenorului român

Antrenorul român îl vrea pe Miralem Pjanic (32 de ani), mijlocașul celor de la Barcelona, care a primit deja o ofertă din partea clubului din Emirtele Arabe Unite.

Jurnalistul Fabrizio Romano, care a anunțat că echipa lui Olăroiu așteaptă un răspuns din partea lui Pjanic, anunță acum că bosniacul va zbura spre Emirate în cursul zilei de marți pentru a discuta detaliile contractului valabil pe trei sezoane și pentru a semna cu echipa Al Sharjah.

Miralem Pjanić could fly to ???????? on Tuesday in order to discuss details of three year deal and then sign as new Sharjah FC player. ???????? #FCB pic.twitter.com/m8q3w4gcw8