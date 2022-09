Motivul ireal pentru care transferul lui Diego Costa la Wolverhampton a fost ”blocat”, deși părea ca și făcut

”Bestia” ajunsese la un acord cu cei de la Wolverhampton și era așteptat în Marea Britanie pentru a semna cu noua sa echipă, doar că mutarea a fost ”blocată”, cel puțin momentan.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Diego Costa, fost campion al Angliei cu Chelsea și fost golgheter în Premier League, nu a primit permisul de muncă pentru a-și putea desfășura activitatea pe teritoriul Marii Britanii, astfel că transferul a intrat în impas.

#DiegoCosta has not received the work permit and so the deal with #Wolverhampton is stalling. #transfers #Wolves https://t.co/EdwKXAt7ut