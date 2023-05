Răsturnare de situație! Marca a dezvăluit motivul pentru care Messi este ”tot mai departe” de Barcelona

Toate zvonurile apărute în spațiul public în ultima perioadă au indicat faptul că Messi se va întoarce la Barcelona în această perioadă, după doi ani la PSG, doar că lucrurile par să fi luat o întorsătură neașteptată.

Leo Messi, tot mai departe de Barcelona!

Marca a anunțat în cursul zilei de vineri că ”totul indică faptul că Messi nu va ajunge la Barcelona în această vară”. Sunt mai mulți factori care împiedică realizarea transferului așteptat de fanii catalani.

Este bine cunoscut faptul că Barcelona trece printr-o perioadă delicată din punct de vedere financiar, și chiar dacă Messi ar urma să vină liber de contract, conducerea tot ar fi nevoită să elibereze o sumă importantă din bugetul clubului.

În plus, în următoarele două sezoane, Barcelona ar urma să primească o lovitură la nivel financiar din cauza renovării stadionului Camp Nou. Echipa se va muta pe Stadionul Olimpic din Barcelona, care are o capacitate de aproximativ 55.000 de locuri, mult sub cea a giganticului Camp Nou (peste 99.000). Astfel, clubul va pierde o sumă importantă din vânzarea de bilete.

Sursa citată scrie că Messi ar vrea să se întoarcă la Barcelona, dar ”nu va aștepta o eternitate” pentru un loc în echipa lui Xavi. Din cauza fair-play-ului financiar, și celelalte transferuri puse la cale de clubul catalan ar putea fi afectate.

Ce a spus Leo Messi după suspendarea primită de PSG

În clipul pe care l-a postat, Leo Messi a precizat că nu știa că nu va mai exista o zi liberă după meci, motiv pentru care a ales să plece în Arabia Saudită. Argentinianul a explicat și că amânase deja plecarea în Arabia de câteva ori, astfel că nu ar fi putut să facă acest lucru și de această dată și a încheiat prezentându-și, din nou, scuzele față de club.

„Voiam să fac acest clip după tot ceea ce s-a întâmplat, înainte de toate vreau să îmi prezint scuzele în fața coechipierilor mei, clubului. Sincer, am crezut că vom avea o zi liberă după meci, așa cum s-a întâmplat și în săptămâna precedentă.

Aveam călătoria organizată și nu o puteam anula, pentru că am mai amânat-o înainte. Îmi prezint scuzele pentru ceea ce am făcut, aștept ca clubul să decidă ce se va întâmpla în cazul meu”, a declarat Leo Messi în clipul postat.