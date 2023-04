Leo Messi își pregătește despărțirea de PSG! A plecat de la Paris cu familia, prietenii și 15 valize

Din ce în ce mai multe zvonuri apărute în presa din străinătate îl dau pe sud-american ca și transferat la FC Barcelona, echipa la care a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa de fotbalist.

După victoria PSG-ului cu Angers, Messi a profitat de ”fereastra” de nouă zile până la următoarea partidă și a plecat la Barcelona. Potrivit jurnalistului Gerard Romero, aceasta nu ar fi o simplă vizită a sud-americanului în orașul catalan.

Messi a venit însoțit de prietenii și familia sa la Barcelona și a folosit o ”usă secretă” pentru a ieși din aeroport cu nu mai puțin de 15 valize. De asemenea, fostul decar de pe Camp Nou a purtat și o șapcă, pentru a nu fi observat chiar așa de ușor.

