Raspunsul lui Ronaldo despre posibila mutare la Barca! Laporta viseaza la transferul secolului! Reactia lui Messi

Belgia - Portugalia e duminica, de la ora 22:00. Optimile de finala se vad pe PRO TV si pe VOYO! Partida este liveTEXT si pe www.sport.ro.

Dupa informatia aparuta in AS privitoare la visul utopic al lui Juan Laporta, acela de a ii avea impreuna pe Cristiano Ronaldo si Messi la Barcelona, si speculatiile referitoare la dorinta portughezului de a pleca de la Juventus, ideea a aprins imaginatia fanilor, in special a celor neutri. The Mirror a dezbatut subiectul intr-un articol, in care a vorbit despre relatia dintre cei doi jucatori.

Chiar daca in acest moment agentul lui Cristiano, Jorge Mendes, nu e in contact direct cu Barcelona, cele doua superstaruri ale fotbalului mondial au vorbit foarte frumos unul despre celalalt, iar respectul reciproc dintre cei doi este vizibil.

Cristiano Ronaldo a spus despre Messi: "Am impartit scena de 15 ani, lucru de care nu stiu sa se mai fi intamplat. Am avut acea lupta de la distanta in Spania, eu l-am motivat pe el si el m-a motivat pe mine. Ma bucur ca suntem parte a istoriei fotbalul. Nu l-am vazut niciodata ca pe un rival. El a dat 100% pentru echipa lui, eu pentru a mea."

Messi i-a raspuns portughezului: "Probabil nu suntem prieteni pentru ca nu am impartit acelasi vestiar pana acum, dar ne vedem la festivitati si nu e vreo problema intre noi. Nu stiu daca vom cina vreodata impreuna, dar in mod sigur, daca as primi o invitatie, as onora-o."