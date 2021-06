Anuntul de ultima ora despre soarta lui Lionel Messi la FC Barcelona. Ce s-a aflat cu cateva zile inainte de expirarea contracului

Situatia contractuala a lui Lionel Messi este inca incerta, cu doar cateva zile inainte de expirarea contractului cu FC Barcelona.

Speculatiile cu privire la plecarea argentinianului de pe Camp Nou au reprezentat un subiect intens discutat in ultimele saptamani, dupa ce starul si-a exprimat de mai multe ori nemultumirile cu privire la situatia actuala de la club.

Dupa reintoarcerea lui Joan Laporta in functia de presedinte si dupa transferul lui Kun Aguero, lucrurile par ca s-au mai aranjat, iar Lionel Messi este gata sa semneze prelungirea contractului.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, cele doua parti au ajuns la o intelegere, ramand sa se stabileasca anumite clauze.

Lionel Messi will extend his contract with Barcelona until June 2023, all parties involved have no doubt - but there are still some clauses to be fixed in the contract ‘structure’. ???????????????? #Messi

...that’s why there’s no official announcement yet. But it’s just a matter of time.