"Barcelona? Am avut doua oportunitati!" Buffon dezvaluie motivul pentru care nu a ajuns pe Camp Nou

Buffon a revenit la Parma dupa 20 de ani.

La 43 de ani, Buffon este gata de o noua provocare. Legendarul portan a ales sa se intoarca la Parma, clubul pentru care a debutat in 1995. Italianul a dezvaluit ca a ales sa joace in Serie B datorita dragostei pe care o poarta pentru echipa din Emilia-Romagna.

"Stiam ce imi poate oferi Parma, lucru pe care nicio alta echipa nu mi-l poate oferi. Sunt fericit cu oamenii de aici, sa vad anumite locuri, care ma fac sa ma simt ca acasa. Este un loc pe care il iubesc atat de mult. Cum a aparut ideea de a veni aici? S-a dezvoltat zi de zi. Am vorbit cu presedintele la sfarsitul anului dupa meciul de la Juventus, dar despre alte lucruri si, in cele din urma, m-a intrebat: 'Ai veni?'. I-am raspuns: 'Nu stiu daca pot juca in B'. Nu am vrut sa il dezamagesc.

Apoi, cand m-am intors in vestiar, le-am spus antrenorilor de la Juve ca sunt fericit ca Parma a ajuns pe mainile lui Krause, pentru ca are un proiect important. Asta mi-a dat o dispozitie buna si am inceput sa ma gandesc la o posibila revenire", a declarat Buffon, citat de AS pentru Sky Sports.

Italianul a dezvaluit ca de-a lungul carierei a avut doua sanse de a semna cu Barcelona, dar nu a dat curs propunerii venite de la clubul catalan pentru ca nu isi mai dorea sa fie a doua optiune de portar.

"Daca am respins o oferta de la Barcelona? Am avut doua oportunitati importante, dar nu am vrut sa fiu din nou rezerva, m-am saturat sa fiu al doilea. Am facut-o la Juventus datorita legaturii puternice", a precizat Buffon.